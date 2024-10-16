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Мэр Казани назвал общественный транспорт и ремонт детсадов болезненными вопросами

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал 3 самых болезненных для него вопроса. По его мнению, городу не хватает финансирования в сферу общественного транспорта, на капитальный ремонт инженерных сетей и детских садов. Об этом мэр Казани рассказал в интервью ТАСС.

«Казани остро нужны деньги на развитие общественного транспорта, на капремонт инженерных сетей и детсадов. Сегодня это три самых, наверное, болезненных для меня как для мэра вопроса»,— заявил Ильсур Метшин.

Ранее сообщили, что на оптимизацию общественного транспорта Казани требуется до 7 млрд руб. в год.

В начале 2024 года износ сетей водоснабжения составлял 70 %. Казанский «Водоканал» сообщил, что без 10 млрд руб. ежегодных инвестиций невозможно поддерживать нормальную работу сетей.

Диана Соловьёва

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