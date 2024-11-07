В Камских Полянах проведут капремонт тепловых сетей за 25 млн рублей

В пгт. Камские Поляны Нижнекамского района Республики Татарстан проведут капитальный ремонт участков тепловых сетей. Стоимость работ составит 25 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале закупок.

В рамках проекта будут проведены работы по устройству наружных тепловых сетей, а именно демонтажные и земляные работы, а также ремонт теплотрасс и тепловых камер. Заказчиком является ГБУ «Главстрой». Работы по контракту планируется завершить до 31 мая 2025 года.

С начала отопительного сезона в Нижнекамске возникли проблемы с подключением отопления в 12 многоквартирных домах. Невозможность подключения сохранялась с 7 по 18 октября. После устранения неполадок в теплосетях, 21 октября отопление было вновь отключено в девяти домах из-за новых прорывов.

По словам генерального директора «Татэнерго» Раузила Хазиева, причина задержки подключения заключается в неудовлетворительном состоянии теплосетей, которые требуют масштабной реконструкции. Для обновления инфраструктуры компании необходимо около 16 миллиардов рублей.

Глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин отметил, что ситуация с трубами в городе требует повышенного внимания и сообщил о регулярных выездах на сложные объекты. Он также подчеркнул, что такие проблемы стали настоящим испытанием для всех участников процесса.

С 1 октября 2024 года компания «Татэнерго» официально стала поставщиком тепла в Нижнекамске. В рамках передачи теплоснабжения компания приняла на баланс 600 км старых теплосетей, которые достались ей из-за критического износа инфраструктуры города.