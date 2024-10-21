В Нижнекамске отключили отопление в 9 домах для устранения прорывов труб

В Нижнекамске отключили отопление в девяти домах для устранения прорывов на тепловых сетях. О решении сообщил замруководителя исполкома НМР Максим Парамонов на деловом понедельнике.

Отопление отключили в домах: пр. Мира, 52, ул. Чулман, 1, 3, 5, 7, 11, по ул. Студенческая, 51 и ул. Спортивная, 9, 11. По пр. Мира и ул. Чулман в выходные устранили прорыв, запустили повторно, и образовался новый прорыв, сообщил спикер.

Также планируется отключение тепла на ул. Чабьинской, 7 — в доме подтапливает подвал. «Тоже будем искать дефект и устранять. Пока погода позволяет, будем ликвидировать максимальное количество дефектов»,— завершил Максим Парамонов.

C начала отопительного сезона (7 октября) и до 18 октября отопление не могли подключить в 12 домах Нижнекамска. Причину задержки подключения в «Татэнерго» объяснили плохим состоянием теплосетей. По оценке генерального директора компании Раузила Хазиева, на их реконструкцию необходимо потратить примерно 16 млрд руб.

Подробнее о состоянии теплосетей в Нижнекамске читайте в материале «Зима для нижнекамцев будет сложной».

Зарина Акбирова