В предгорьях и горах Сочи ожидается снег

В горных и предгорных районах Сочи прогнозируют снегопады. Метеорологи предупредили о том, что до конца суток 6 ноября, а также в течение ночи и утра 7 ноября 2024 года в предгорной и горной зоне Сочи и Сириуса ожидается снег, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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Местами, предупредили синоптики, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах может образоваться гололедица. Глава Сочи Андрей Прошунин поручил службам города перейти на усиленный режим работы.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112, напомнили в мэрии.

В ночь на 5 ноября в горах Сочи уже выпадал снег. В Краснополянском поселковом округе курорта использовали более 50 тонн противогололедных материалов, для расчистки улиц задействовали 20 единиц спецтехники. Общественный транспорт работал в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков