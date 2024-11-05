Для расчистки дорог в Сочи задействовали 20 единиц техники

После ночного снегопада в Краснополянском поселковом округе Сочи использовали более 50 тонн противогололедных материалов. Задействовали в общей сложности 20 единиц специализированной техники для расчистки дорог, рассказал глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Штормовое предупреждение еще действует, контроль не ослабляем. На планерном совещании поручил коммунальным и дорожным службам продолжать работать усиленно, организовать круглосуточное дежурство бригад во всех районах»,— написал мэр.

Господин Прошунин напомнил, что в ноябре в Сочи прибудут участники сразу трех крупных мероприятий: дискуссионного клуба «Валдай», саммита «Россия — Африка» и Конгресса молодых ученых. Глава курорта отметил, что необходимо обеспечить безопасность гостей, надлежащее санитарное состояние в местах проведения встреч, проживания и отдыха участников мероприятий.

Также глава Сочи отметил, что зимние пляжи курорта должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к прогулочным территориям. По словам господина Прошунина, этот формат отдыха пользуется популярностью.

В Сочи единовременно отдыхают 148 тыс. человек. На Новый год забронировано больше половины номерного фонда.

Синоптики ранее предупредили, что в Сочи и Сириусе ожидаются ночные заморозки до -2 градусов. В горах курорта температура воздуха может опуститься до -7 градусов.

Вячеслав Рыжков