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Букмекеры оценили победу ЦСКА в матче с «Рубином» с коэффициентом 2.1

Букмекерские конторы оценили шансы московского ЦСКА победить «Рубин» в матче РПЛ FONBET Кубка России с коэффициентом 2,1. Коэффициент на победу казанской команды составляет 3,9. Таким образом, букмекеры прогнозируют победу московского клуба.

Шансы на ничью конторы оценивают с коэффициентом 3,4.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал «Матч ТВ», что казанский клуб выглядит предпочтительнее московской команды и имеет шансы на победу.

«У "Рубина" серьезное преимущество в том, что он играет на своем поле при поддержке трибун»,— заявил футболист.

Матч «Рубин» — ЦСКА пройдет сегодня в 18:30 на «Ак Барс Арене» в Казани. Из-за проведения игры в центре города ограничили розничную продажу алкоголя.

Диана Соловьёва

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