Букмекеры оценили победу ЦСКА в матче с «Рубином» с коэффициентом 2.1
Букмекерские конторы оценили шансы московского ЦСКА победить «Рубин» в матче РПЛ FONBET Кубка России с коэффициентом 2,1. Коэффициент на победу казанской команды составляет 3,9. Таким образом, букмекеры прогнозируют победу московского клуба.
Шансы на ничью конторы оценивают с коэффициентом 3,4.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал «Матч ТВ», что казанский клуб выглядит предпочтительнее московской команды и имеет шансы на победу.
«У "Рубина" серьезное преимущество в том, что он играет на своем поле при поддержке трибун»,— заявил футболист.
Матч «Рубин» — ЦСКА пройдет сегодня в 18:30 на «Ак Барс Арене» в Казани. Из-за проведения игры в центре города ограничили розничную продажу алкоголя.