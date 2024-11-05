В среду, 6 ноября, в день матча «Рубин» — ЦСКА в центре Казани ограничат розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — ЦСКА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — ЦСКА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ограничения коснутся торговых точек на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Кремлевской, Лево-Булачной, Право-Булачной, Московской, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Пушкина, Тази Гиззата, Татарстан, Ташаяк, Университетской и Чернышевского.

Также меры будут действовать в границах: по проспекту Амирхана от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской, по улице Чистопольской до Адоратского, от Адоратского до Лаврентьева, по Лаврентьева вдоль дворовых территорий до улицы Гаврилова, 10, и по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, далее вдоль акватории Казанки до проспекта Амирхана.

Исключение составит розничная продажа алкоголя в заведениях общественного питания.

20 и 21 сентября во время матча «Рубин» — ЦСКА действовали похожие ограничения.

Анар Зейналов