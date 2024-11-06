Уголовное дело начальника железнодорожного вокзала Уфы направлено в суд

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении начальника железнодорожного вокзала Уфы Олега Мигунова. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, он обвиняется в получении взяток в значительном и крупном размерах за незаконные действия (ч. 2, 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2018–2023 годах обвиняемый получал от представителей арендаторов помещений на железнодорожном вокзале Уфы взятки, в том числе через посредников. В обмен, как установило следствие, он игнорировал нарушения условий договоров аренды. Сумма взяток варьировалась от 7 до 13 тыс. руб. ежемесячно. Всего, полагает следствие, обвиняемый получил более 900 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Олега Мигунова задержали сотрудники ФСБ при получении очередной взятки. Недвижимость, два автомобиля и деньги на общую сумму более 25 млн руб., принадлежащие обвиняемому, арестованы.

Майя Иванова