В Уфе под суд пойдет экс-начальник железнодорожного вокзала

Следственный отдел по Советскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожного вокзала станции «Уфа» Олега Мигунова. Он обвиняется в четырех эпизодах получения взяток (ч. 2, 3 и 5 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии, Олег Мигунов с 2018 по 2023 годы получал взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала. В обмен обвиняемый, как установило следствие, игнорировал нарушения условий договора со стороны бизнесменов. Сумма взяток варьировалась от 7 до 13 тыс. руб. ежемесячно. Общая сумма составила свыше 900 тыс. рублей.

Обвиняемого задержали оперативники ФСБ при получении очередной взятки. Недвижимость, два автомобиля и деньги на общую сумму свыше 25 млн руб., принадлежащие Олегу Мигунову, арестованы.

Уголовное дело будет рассматриваться в Советском райсуде Уфы.

Венера Хисамова