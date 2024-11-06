Из Сочи в Турцию пытались вывезти более 13 тысяч евро

В аэропорту Сочи пресекли незаконный вывоз валюты. Пассажирка пыталась улететь в Турцию с 13 тыс. евро — это более 1,3 млн руб., сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

«Сотрудники таможенного поста Аэропорт Сочи Краснодарской таможни во время таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих из России в Турцию авиарейсом "Сочи — Стамбул", предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств. Инспекторы остановили женщину, следующую через "зеленый коридор". Пассажирскую таможенную декларацию она не подавала, в ходе устного опроса сообщила о том, что перевозит наличные денежные средства в иностранной валюте»,— рассказали в ведомстве.

Инспекторы решили осмотреть ручную кладь пассажирки. В рюкзаке обнаружили более 13 тыс. евро (14,5 тыс. в долларовом эквиваленте). В управлении напомнили, что, согласно законодательству, без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств на сумму, не превышающую 10 тыс. долларов.

Пассажирке вернули валюту, не превышающую норму. Остальные 4,5 тыс. долларов таможенники изъяли. Также в отношении нарушительницы возбудили административное дело по ст. 16.4 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование физлицами наличных денежных средств).

В начале октября в сочинском аэропорту задержали пассажира, который пытался провезти крупную партию iPhone. Товары он не декларировал. Пассажир летел из Дубая.

Вячеслав Рыжков