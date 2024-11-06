Новый год в Абхазии обойдется на 15% дешевле, чем в Сочи

Новогодний отдых в Абхазии обойдется на 15–20% дешевле, чем в Сочи. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что туры в Абхазию пользуются повышенным спросом на период новогодних праздников. Ведущие туроператоры заявили, что количество бронирований выросло на 10–20% по сравнению с 2023 годом. В отдельных компаниях отмечают резкий рост продаж. В частности, «Алеан» заявляет о росте бронирований новогодних туров в Абхазию на 80% по состоянию на конец октября в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

«Как поясняют в компаниях FUN&SUN, "Мультитур»" и АЛЕАН, среди причин роста популярности абхазского направления на зимние каникулы — доступные цены, открытие новых всесезонных объектов и более раннее, чем в прошлом году, появление тарифов от отелей на новогодние праздники. Соответственно, и сами бронирования на Новый год начались раньше»,— рассказали в АТОР.

По информации экспертов, большинство броней в Абхазию в праздники приходится на туры с захватом 31 декабря. Наиболее востребованы заезды 28, 30 и 31 декабря. Наибольшим спросом пользуются Гагра (61,5% от общего объема продаж по направлению), Гудаута и Сухум (по 7,7%). Наибольшим спросом у туристов пользуются трехзвездочные средства размещения.

Эксперты также прогнозируют, что места в популярных отелях Абхазии на Новый год могут закончиться к декабрю. В частности, уже сейчас отмечается максимальная загрузка в таких объектах, как «Самшитовая роща», Alex Resort & Spa Hotel, Amra Park-Hotel & Spa, «Кавказ парк отель» и других.

Ранее аналитики АТОР заявили, что Новый год «все включено» в Анапе стоит дешевле, чем в Сочи с завтраками. Спрос на новогодний отдых в Анапе вырос на 40%.

Вячеслав Рыжков