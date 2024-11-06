12 татарстанских проектов получили гранты на 5,5 млн рублей

12 проектов от представителей молодого поколения Татарстана получили гранты на общую сумму около 5,5 млн по итогам онлайн-защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи республики.

Всего молодые татарстанцы отправили 335 заявок. Из них 224 инициативы прошли техническую проверку и были допущены до этапа защиты.

Наибольшую сумму грантов получили:

медиапроект Екатерины Матвеевой из Набережных Челнов — «Чак-чак Тур»,

проект Тимура Ахметзянова — фестиваль на колесах «Arbus».

Их инициативы получили поддержку по 850 тыс. руб. Среди победителей конкурса также есть авторы проектов, направленных на развитие предпринимательской деятельности и популяризацию рабочих профессий.

Конкурс грантов запустили «Росмолодежь.Гранты», Минмолодежи Татарстана и организация «Татарстан — территория возможностей».

Диана Соловьёва