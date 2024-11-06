В Тюмени впервые пройдут Дни Эрмитажа

С 12 по 17 ноября в Тюмени впервые пройдут мероприятия проекта «Дни Эрмитажа», сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Программу музея Эрмитаж представят в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный Эрмитаж

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Государственный Эрмитаж

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Центральным событием станет открытие выставки, которая посвящена сохранению памяти об Отечественной войне 1812 года: она демонстрирует процесс мемориализации войны, начатый императором Александром I и продолженный Николаем I. Среди экспонатов — скульптурные бюсты и графические изображения Нарвских триумфальных ворот, построенных в 1814 году и другие. Экспозиция будет работать в Тюмени до 12 февраля следующего года.

Кроме того, научные сотрудники Эрмитажа проведут для посетителей лекции, показы фильмов и познакомят с изданиями музея, а специалисты из Санкт-Петербурга — мастер-классы и лекции о новых приемах ведения экскурсий и работы с молодой аудиторией для тюменских музейных сотрудников.

Напомним, в октябре Дни Эрмитажа прошли в Екатеринбурге. Одним из их центральных событий стала выставка «Узоры золота на стали...» в «Эрмитаж-Урал», показывающая отражение мировоззрения мусульманских стран в оружейных традициях, на ней представили более 200 предметов из Османской Империи, Ирана, Турции, а также Индии и Кавказа.

Ирина Пичурина