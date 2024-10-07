Культура в отражении кинжала
В Екатеринбурге начинаются Дни Эрмитажа
С 8 по 10 октября в Екатеринбурге пройдут Дни Эрмитажа. Одним из их центральных событий станет выставка «Узоры золота на стали...» в «Эрмитаж-Урал», показывающая отражение мировоззрения мусульманских стран в оружейных традициях. На ней предметы искусства окружают оружие, подчеркивая его неотделимость от культуры стран ислама. В общей сложности на выставке можно будет увидеть более 200 предметов из Османской Империи, Ирана, Турции, а также Индии и Кавказа.
Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Дни Эрмитажа проходят с 2016 года и стали для Екатеринбурга хорошей традицией, добавляя новизны в культурную жизнь города. В прошлом году в центре «Эрмитаж-Урал» была организована выставка, посвященная Екатерине I.
В этот раз в центре внимания оказалось оружейное искусство.
В рамках Дней Эрмитажа в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» откроется выставка оружия Ближнего Востока «Узоры золота на стали...», экспонаты для нее привезены из коллекции Государственного Эрмитажа.
Кураторы выставки заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Всеволод Образцов и научный сотрудник Елена Малоземова стремились не только показать само оружие, но и передать традиции и обычаи мусульманских стран через этот важный элемент их жизни. Поэтому среди экспонатов представлены изразцы, фрагменты ткани, конная амуниция и другие предметы, а также работы восточных и европейских художников, на которых изображены люди с оружием.
Выставка поделена на три части. На входе посетителей встречают три картины европейских и восточных художников, которые показывают оружие воина во время службы, на параде и в момент перерыва. Кураторы выставки подчеркнули, что разные стороны и роли оружия складываются в общую культурную систему, и именно этому посвящен первый раздел.
Как отметила Елена Малоземова, основа выставки — это традиции. Война плотно вписана в традиции исламских государств, но ее рассматривали как ритуал, а миропорядок — как баланс мира и войны. В частности, в разделе представлены предметы, которые участвуют в ритуальных церемониях, таких как поминовение принявших мученическую смерть.
Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Вторая часть выставки раскрывает культурные коды, заложенные в оформление оружия. «Оружие принято делить на оформленное и вроде как неоформленное. Но если посмотреть на него повнимательнее — и это мы просим сделать гостей нашей выставки — то оружие без оформления при вдумчивом рассмотрении тоже оказывается оформленным»,— сказал Всеволод Образцов. Во многом на внешний вид влияет техника и материал: например, узоры на стали, чередующие темные и светлые элементы, отсылают к мотивам воды, важным для мусульманской религии.
На выставке представлены гравировка, резьба, эмали, инкрустация металлом и камнями, другие техники. Экспонаты отражают три основных вида орнаментов для искусства ислама: эпиграфический (включающий арабские тексты, в первую очередь фрагменты Корана), геометрический и растительный.
Еще один важный мотив для мусульманских культур — дракон.
Не обязательно он представлен полностью, иногда достаточно лишь образа, намекающего на мифологического персонажа. В частности, изображен он на среднеазиатской шашке, которая инкрустирована бирюзой. Узор предмета должен создавать ощущение драконьей чешуи. Цепочка на экспонате намекает на гибкое тело дракона и в то же время на извивающееся русло реки. А с появлением огнестрельного оружия в Османской Империи его дышло стали называть персидским словом, которое также обозначает рот. Ружье XIX века с раскрытой пастью дракона в оформлении буквально можно назвать «огнедышащим».
Третий раздел связан с культурой всадничества. Здесь можно увидеть упряжь, напоминающую украшения девушки, попоны, седла. Узлы на обратной стороне окунали в красители, и краска распределялась неравномерно, напоминая переливы перламутра. Икаты (так называли обратную сторону) не показывали снаружи, они находились на оборотной стороне попоны или пояса.
Выставка названа в честь строки стихотворения Ивана Бунина «Тайна», и на выходе с экспозиции можно прочитать его целиком.
«Эти слова приглашают вас еще раз подумать и, возможно, воспользоваться возможностью пройти маршрут по выставке второй раз, но немного с другой оптикой»,— сказал Всеволод Образцов.
Фотогалерея
Острое искусство
Экспозицию дополнят лекции, которые с 8 по 10 октября проведут сотрудники Государственного Эрмитажа в лектории большого выставочного зала «Эрмитаж-Урал». 8 октября Всеволод Образцов прочитает лекцию «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному», которая расширит впечатление от экспозиции. Господин Образцов расскажет о типологии, технических особенностях и функциональных задачах оружия исламских стран. Помимо этого, посетители узнают про значение оружия в культуре и обмен оружейными традициями в странах Ближнего Востока.
9 октября про оружие в мусульманской культуре расскажет куратор выставки Елена Малоземова. Лекция должна помочь понять, какие идеи заложены в оформлении оружия в исламских странах.
Заключительную лекцию «Иван Федорович Паскевич-Эриванский, князь Варшавский — неизвестный фельдмаршал» 10 октября проведет заведующий отделом «Главный штаб» Государственного Эрмитажа Александр Дыдыкин. Он расскажет о полководце и дипломате графе Иване Паскевиче-Эриванском, который командовал русскими войсками в нескольких войнах, в том числе русско-персидской и русско-турецкой. Слушатели не только узнают о биографии полководца, но и услышат песни и романсы его полков.
В рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдет сессия «Эрмитажной школы реставрации», на которой соберутся специалисты из разных регионов России. На сессии рассмотрят вопросы реставрации металла и сохранения мебельной фурнитуры. Мастер-классы проведут художники-реставраторы Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Государственного Эрмитажа и Лаборатории научной реставрации осветительных приборов и нового металла. В том числе, они расскажут о превентивной консервации и реставрации главных ворот Зимнего дворца.