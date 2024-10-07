Культура в отражении кинжала

С 8 по 10 октября в Екатеринбурге пройдут Дни Эрмитажа. Одним из их центральных событий станет выставка «Узоры золота на стали...» в «Эрмитаж-Урал», показывающая отражение мировоззрения мусульманских стран в оружейных традициях. На ней предметы искусства окружают оружие, подчеркивая его неотделимость от культуры стран ислама. В общей сложности на выставке можно будет увидеть более 200 предметов из Османской Империи, Ирана, Турции, а также Индии и Кавказа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дни Эрмитажа проходят с 2016 года и стали для Екатеринбурга хорошей традицией, добавляя новизны в культурную жизнь города. В прошлом году в центре «Эрмитаж-Урал» была организована выставка, посвященная Екатерине I.

В этот раз в центре внимания оказалось оружейное искусство.

В рамках Дней Эрмитажа в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» откроется выставка оружия Ближнего Востока «Узоры золота на стали...», экспонаты для нее привезены из коллекции Государственного Эрмитажа.

Кураторы выставки заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Всеволод Образцов и научный сотрудник Елена Малоземова стремились не только показать само оружие, но и передать традиции и обычаи мусульманских стран через этот важный элемент их жизни. Поэтому среди экспонатов представлены изразцы, фрагменты ткани, конная амуниция и другие предметы, а также работы восточных и европейских художников, на которых изображены люди с оружием.

Выставка поделена на три части. На входе посетителей встречают три картины европейских и восточных художников, которые показывают оружие воина во время службы, на параде и в момент перерыва. Кураторы выставки подчеркнули, что разные стороны и роли оружия складываются в общую культурную систему, и именно этому посвящен первый раздел.

Как отметила Елена Малоземова, основа выставки — это традиции. Война плотно вписана в традиции исламских государств, но ее рассматривали как ритуал, а миропорядок — как баланс мира и войны. В частности, в разделе представлены предметы, которые участвуют в ритуальных церемониях, таких как поминовение принявших мученическую смерть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вторая часть выставки раскрывает культурные коды, заложенные в оформление оружия. «Оружие принято делить на оформленное и вроде как неоформленное. Но если посмотреть на него повнимательнее — и это мы просим сделать гостей нашей выставки — то оружие без оформления при вдумчивом рассмотрении тоже оказывается оформленным»,— сказал Всеволод Образцов. Во многом на внешний вид влияет техника и материал: например, узоры на стали, чередующие темные и светлые элементы, отсылают к мотивам воды, важным для мусульманской религии.

На выставке представлены гравировка, резьба, эмали, инкрустация металлом и камнями, другие техники. Экспонаты отражают три основных вида орнаментов для искусства ислама: эпиграфический (включающий арабские тексты, в первую очередь фрагменты Корана), геометрический и растительный.

Еще один важный мотив для мусульманских культур — дракон.

Не обязательно он представлен полностью, иногда достаточно лишь образа, намекающего на мифологического персонажа. В частности, изображен он на среднеазиатской шашке, которая инкрустирована бирюзой. Узор предмета должен создавать ощущение драконьей чешуи. Цепочка на экспонате намекает на гибкое тело дракона и в то же время на извивающееся русло реки. А с появлением огнестрельного оружия в Османской Империи его дышло стали называть персидским словом, которое также обозначает рот. Ружье XIX века с раскрытой пастью дракона в оформлении буквально можно назвать «огнедышащим».

Третий раздел связан с культурой всадничества. Здесь можно увидеть упряжь, напоминающую украшения девушки, попоны, седла. Узлы на обратной стороне окунали в красители, и краска распределялась неравномерно, напоминая переливы перламутра. Икаты (так называли обратную сторону) не показывали снаружи, они находились на оборотной стороне попоны или пояса.

Выставка названа в честь строки стихотворения Ивана Бунина «Тайна», и на выходе с экспозиции можно прочитать его целиком.

«Эти слова приглашают вас еще раз подумать и, возможно, воспользоваться возможностью пройти маршрут по выставке второй раз, но немного с другой оптикой»,— сказал Всеволод Образцов.

Фотогалерея Острое искусство Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка из собрания Государственного Эрмитажа «“Узоры золота на стали...” Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков», посвящённая мастерству создания оружия в странах Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская На выставке представлено более 200 предметов, включая холодное и огнестрельное оружие, защитное снаряжение (доспехи, шлемы и щиты), а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Цель выставки — не только продемонстрировать различные типы вооружения, характерные для указанных регионов, и их эволюцию, но также раскрыть основные принципы оформления оружия Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 20 Выставка из собрания Государственного Эрмитажа «“Узоры золота на стали...” Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков», посвящённая мастерству создания оружия в странах Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская На выставке представлено более 200 предметов, включая холодное и огнестрельное оружие, защитное снаряжение (доспехи, шлемы и щиты), а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Цель выставки — не только продемонстрировать различные типы вооружения, характерные для указанных регионов, и их эволюцию, но также раскрыть основные принципы оформления оружия Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-показ выставки ""Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Смотреть

Экспозицию дополнят лекции, которые с 8 по 10 октября проведут сотрудники Государственного Эрмитажа в лектории большого выставочного зала «Эрмитаж-Урал». 8 октября Всеволод Образцов прочитает лекцию «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному», которая расширит впечатление от экспозиции. Господин Образцов расскажет о типологии, технических особенностях и функциональных задачах оружия исламских стран. Помимо этого, посетители узнают про значение оружия в культуре и обмен оружейными традициями в странах Ближнего Востока.

9 октября про оружие в мусульманской культуре расскажет куратор выставки Елена Малоземова. Лекция должна помочь понять, какие идеи заложены в оформлении оружия в исламских странах.

Заключительную лекцию «Иван Федорович Паскевич-Эриванский, князь Варшавский — неизвестный фельдмаршал» 10 октября проведет заведующий отделом «Главный штаб» Государственного Эрмитажа Александр Дыдыкин. Он расскажет о полководце и дипломате графе Иване Паскевиче-Эриванском, который командовал русскими войсками в нескольких войнах, в том числе русско-персидской и русско-турецкой. Слушатели не только узнают о биографии полководца, но и услышат песни и романсы его полков.

В рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдет сессия «Эрмитажной школы реставрации», на которой соберутся специалисты из разных регионов России. На сессии рассмотрят вопросы реставрации металла и сохранения мебельной фурнитуры. Мастер-классы проведут художники-реставраторы Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Государственного Эрмитажа и Лаборатории научной реставрации осветительных приборов и нового металла. В том числе, они расскажут о превентивной консервации и реставрации главных ворот Зимнего дворца.

Анна Капустина