Курултаю Башкирии рекомендовали доработать проект о пенсии чиновницам

Совет законодателей при Федеральном собрании РФ рекомендовал Курултаю Башкирии доработать проект федерального закона о более ранней пенсии для женщин-чиновниц, а затем внести его на рассмотрение в Госдуму. Как сообщила пресс-служба республиканского парламента, в документе предлагается снизить возраст назначения страховой пенсии по старости для женщин, работающих на государственных, муниципальных должностях, а также чиновниц с 63 до 60 лет. Изменения предлагается внести в приложение 5 Федерального закона «О страховых пенсиях».

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Пенсионные права этой категории работников оказались ущемлены, отмечается в пресс-релизе. «Как известно, с 2023 года в нашей стране страховая пенсия по старости назначается мужчинам с 65 лет, женщинам – с 60 лет. Между тем приложением 5 к Федеральному закону «О страховых пенсиях» для данной конкретной категории женщин определен иной возраст выхода на пенсию: в 2024 году — 61 год, в 2025-м – 62 года и начиная с 2026-го – 63 года», — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Он отметил, что это противоречит Конституции России, гарантирующей социальное обеспечение по возрасту и провозглашающей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от должностного положения и других обстоятельств.

Вместе с тем ранее комиссия Совета законодателей по вопросам социальной политики не поддержала инициативу Курултая. В заключении к законопроекту указано, что принятые меры по повышению пенсионного возраста направлены на обеспечение роста пенсии, в том числе ее индексации выше уровня инфляции. Увеличенный возраст выхода на пенсию для госслужащих — это право работать как можно дольше и возможность выработать стаж госслужбы для назначения пенсии по выслуге лет, говорится в отзыве. При этом в случае, если чиновники оставляют госслужбу, им назначается пенсия по старости в общеустановленном порядке, в том числе досрочно.

Также комиссия обратила внимание, что реализация законопроекта потребует финансирования из федерального бюджета. При этом в обосновании к документу нет оценки численности чиновниц и расчетов суммы, которую им придется выплачивать при выходе на пенсию в 60 лет.

Майя Иванова