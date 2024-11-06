Минцифры планирует внедрить налоговый вычет на «Госуслугах» в 2025 году

Минцифры прорабатывает внедрение возможности оформления налогового вычета через портал «Госуслуги», сообщили в правительстве. Предполагается, что услуга появится в 2025 году.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году»,— сказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко «РИА Новости».

Сейчас на «Госуслугах» завершается внедрение социальных вычетов — в сферах образования, здравоохранения и спорта, а также вычета за недвижимость, включая ипотеку.

В России предусмотрен ряд налоговых вычетов по НДФЛ. Его можно получить за благотворительные, медицинские расходы, расходы на образование и на формирование пенсионных накоплений. Также действуют имущественные и профессиональные вычеты.