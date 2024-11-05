За неделю жители Тюменской области перевели мошенникам более 39 млн рублей

За прошедшую неделю 74 жителя Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 39 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

У медработника одного из бюджетных учреждений Тюменской области злоумышленник похитил 5,5 млн руб. В переписке в Telegram он представился сотрудником Центробанка и похитил у нее деньги под предлогом «предотвращения несанкционированного снятия денежных средств».

«О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия не подозревал»,— отметили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что уральца осудили на пять лет за похищение 19 млн руб у актрисы московского театра. По данным суда, он убедил актрису театра оформить кредит, продать BMW X1 и квартиру в Москве, а деньги передать мошенникам.

Виталий Красиков