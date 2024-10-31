Уральца осудили за похищение 19 млн рублей у актрисы московского театра

Талицкий районный суд Свердловской области вынес приговор свердловчанину Артему Ширинову по делу о хищении 19 млн руб. у актрисы московского театра. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), п.п. а,б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

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По данным суда, Артем Ширинов вместе с соучастниками убедил актрису театра оформить кредит, продать BMW X1 и квартиру в Москве, а деньги передать мошенникам. Ущерб потерпевшей составил более 19 млн руб. Кроме того, в составе организованной группы он тайно похитил с банковского счета жителя Талицкого района более 1,5 млн руб.

В составе преступной группы Ширинов занимался обналичиванием похищенных денег с карт, на которые потерпевшие переводили средства. «Подсудимый заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него рассматривалось в порядке особого судопроизводства, т.е. без проведения судебного следствия»,— сказано в сообщении. Подсудимый полностью признал свою вину. Пять лет он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Полина Хабарова