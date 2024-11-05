Организация получила участок недр в Удмуртии по заниженной в 10 раз стоимости
Организацию обязали вернуть в госсобственность предоставленный по заниженной в 10 раз стоимости участок недр в Завьяловском районе республики. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, землю предоставили для разведки и добычи глины.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Организация заплатила за пользование участком чуть более 1,66 млн руб. в рамках аукциона от минприроды региона и получила лицензию. Арбитражный суд Удмуртии признал, что сделка нанесла ущерб республиканскому бюджету, после чего лицензию аннулировали и участок вернули в собственность государства.