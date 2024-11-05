Экс-мэра Сургута Филатова заключили под стражу по делу о коммерческом подкупе

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) заключил под стражу бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Об этом сообщили в пресс-службе судов округа. Постановление не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Сургута (ХМАО-Югра) Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Экс-мэр Сургута (ХМАО-Югра) Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Экс-мэр пробудет под стражей два месяца, до 3 января 2025 года.

Андрей Филатов возглавил Сургут в 2021 году, его кандидатуру на пост главы поддержали 20 депутатов из 22. В апреле этого года он неожиданно сложил полномочия и покинул пост главы города по «личным» причинам.

Полина Хабарова