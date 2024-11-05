Экс-мэра Сургута Филатова заключили под стражу по делу о коммерческом подкупе
Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) заключил под стражу бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Об этом сообщили в пресс-службе судов округа. Постановление не вступило в законную силу.
Экс-мэр Сургута (ХМАО-Югра) Андрей Филатов
Фото: Telegram-канал Андрея Филатова
Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Экс-мэр пробудет под стражей два месяца, до 3 января 2025 года.
Андрей Филатов возглавил Сургут в 2021 году, его кандидатуру на пост главы поддержали 20 депутатов из 22. В апреле этого года он неожиданно сложил полномочия и покинул пост главы города по «личным» причинам.