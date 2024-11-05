На Казанском авиазаводе продолжается строительство центра механообработки, готовность объекта составляет 52%. Об этом сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На Казанском авиазаводе строительство центра механообработки завершено на 52% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» На Казанском авиазаводе строительство центра механообработки завершено на 52% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» На Казанском авиазаводе строительство центра механообработки завершено на 52% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» Следующая фотография 1 / 3 На Казанском авиазаводе строительство центра механообработки завершено на 52% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» На Казанском авиазаводе строительство центра механообработки завершено на 52% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» На Казанском авиазаводе строительство центра механообработки завершено на 52% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев»

Сейчас ведутся работы по остеклению корпуса, заливке перекрытий, прокладке инженерных коммуникаций и устройству фундаментов под станки.

По словам господина Тимофеева, на площадке задействованы 144 человека и 23 единицы спецтехники. До конца года планируется закрыть тепловой контур здания, а затем приступить к внутренней отделке и монтажу технологического и складского оборудования.

Цех будет оснащен более чем 120 современными механообрабатывающими станками, что позволит выпускать 20 самолетов Ту-214 в год.

Строительство цеха ведется в рамках Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ (КПГА).

В сентябре готовность центра механообработки составляла 40%. Полное обновление завода им. С.П. Горбунова планируют завершить к концу 2026 года.

Анар Зейналов