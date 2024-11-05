Жители Татарстана могут оплатить налоги за других без доверенности

Жители Татарстана могут заплатить налоги за родственников или друзей без необходимости предъявлять доверенность или документы, подтверждающие родство. Об этом на брифинге сообщил руководитель УФНС по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

Оплата налога за другого человека возможна по индексу документа (УИН), указанному в налоговом уведомлении. Сделать это можно через сервис «Уплата налогов и пошлин» в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Также оплату за третьих лиц можно произвести через банки, терминалы и отделения почты.

В текущем году жители Татарстана оплатили 4 млрд руб. имущественных налогов.

Анар Зейналов