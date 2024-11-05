Татарстанцы оплатили 4 млрд рублей имущественных налогов в 2024 году

На сегодняшний день жители Татарстана перечислили в бюджет 4 млрд руб. в качестве налога на имущество и земельного налога. Эти средства направляются на финансирование местных расходов. Об этом сообщил на брифинге руководитель УФНС по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

По словам господина Сафиуллина, поступления налогов от физических лиц продолжают расти. В 2022 году было получено 98,9% от начисленных сумм, что составило 8,5 млрд руб., а в 2023 году этот показатель увеличился до 99,1% — 9 млрд руб.

В текущем году татарстанцы получили 2,4 млн налоговых уведомлений на 9,6 млрд руб.

Анар Зейналов