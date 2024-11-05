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Уральские производители экспортировали макароны на 800 млн рублей

С начала 2024 года уральские производители экспортировали 13 тыс. тонн макаронных изделий на сумму более 800 млн руб. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, объемы поставок за год увеличились на 10%, а рост в стоимостном выражении составил почти 20%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Растущий интерес к пищевой промышленности Урала демонстрируют Ближний Восток. С марта начались поставки макарон в Эмираты. Уже отправлено 1,5 тонны»,— рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. По его словам, отгрузки предприятий Уральского федерального округа составляют более 14% по весу и 7% от экспорта макаронных изделий России.

Основным покупателем уральских макарон стал Казахстан. На эту страну пришлось 42% экспорта изделий из твердых сортов пшеницы. Второе место — Туркменистан (25%). Отмечается, что макароны поставляются в 21 страну.

Напомним, в период с июля по август 2024 года уральские предприятия экспортировали 48 тонн конфет и готовых продуктов, содержащих какао, на сумму 11 млн руб.

Полина Хабарова

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