Полиция выявила 450 правонарушений во время рейдов в Коркинском округе

В Коркинском округе Челябинской области сотрудники полиции зафиксировали более 450 правонарушений в ходе профилактических мероприятий по поддержанию правопорядка, начавшихся после массовых волнений. Более 70 местным жителям в ходе рейдов вручены повестки о явке в военный комиссариат для постановки на учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Административные правонарушения выявлены, в том числе по линии безопасности дорожного движения и общественного порядка. Профилактические рейды в Коркинском округе продолжаются. Кроме разных подразделений и служб ГУ МВД в охране общественного порядка участвуют представители ГУ МЧС региона, бойцы ОМОН и СОБР территориального управления. Росгвардии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «мероприятия по поддержанию правопорядка», в которых участвуют около 400 сотрудников правоохранительных органов, начались полторы недели назад после массовых беспорядков в районе, где живут представители цыганской общины в Коркино. Волнения спровоцировало убийство местной жительницы, работавшей водителе такси. По подозрению в совершении преступления был арестован 17-летний горожанин.