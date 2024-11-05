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В Башкирии продлили проект по набору контрактников на СВО

Проект «Рекрут», инициированный башкирским отделением ДОСААФ, продлили до 31 декабря, сообщил глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов в Telegram-канале. По его словам, на конец октября по 50 тыс. руб. получили 1,2 тыс. рекрутеров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», материально мотивировать рекрутеров, привлекающих контрактников для участия в СВО, предложил председатель регионального отделения ДОСААФ Игорь Нурмухаметов. Стартовавший в августе проект должен был продлиться до конца октября.

Венера Хисамова

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