Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как изменился формат Международного фестиваля театральных искусств им. Достоевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фестиваля Фото: пресс-служба фестиваля

О Международном фестивале театральных искусств им. Достоевского в Великом Новгороде известно мне было немногое, а кто-то и вовсе о таком не слышал, не так ли? Хотя проходит он с девяностых годов, сначала в Старой Руссе, где в последние свои годы жил писатель. Начинался фестиваль с постановок камерного формата, потом переехал в Великий Новгород. Продолжили давать спектакли исключительно по произведениям Федора Михайловича, ровно до сего года, когда в программе стали происходить кардинальные изменения.

Фестиваль существенно расширил формат, теперь в его рамках показывают постановки по всем классическим и даже современным русским авторам. Стартовал конкурс «Перспектива», в ходе которого четыре театральных эскиза (они еще не закончены) были представлены на суд жюри. Победил будущий спектакль «86-е Мартобря» Независимого театра «Куку» режиссера Оксаны Погребняк. Он и получит поддержку в 1 млн руб. и непременно отправится на фестиваль в следующем году. Поедет, кстати, уже, скорее всего, в новый театр, реконструкцию которого планируется завершить в 2025-м.

Этими сведениями со мной поделился тот, кто, судя по всему, и стоит за метаморфозами, происходящими с одним из старейших фестивалей страны. На роль (зачеркнуто, разумеется, просто сложно удержаться), на должность президента фестиваля был приглашен актер Михаил Пореченков. Я спросил у него, фестиваль для команды — это не бизнес? Совсем? Потому что на многие события билеты или бесплатные, или весьма недорогие. Вот что он ответил: «Мы стараемся, чтобы билеты были бесплатные, чтобы люди могли прийти на спектакли. Надо просто зарегистрироваться. У нас и на "Горький fest" тоже все билеты бесплатные, все битком. Нам помогает правительство Новгородской области, поддерживает».

Ну а посетить можно было примерно 20 мероприятий на четырех площадках. Увидеть их могли и новгородцы и старорусцы-рушане.