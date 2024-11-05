В 2024 году татарстанцы получили 2,4 млн налоговых уведомлений на 9,6 млрд рублей

В текущем году жители Республики Татарстан получили 2,41 млн налоговых уведомлений на сумму 9,6 млрд руб. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге в Кабинете министров республики.

Порядка 1,43 млн уведомлений было отправлено в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика, 14,83 тыс. — через портал «Госуслуги», а остальные — по почте заказными письмами.

Влас Северин