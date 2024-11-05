ТЛГ «Амур»: В логистической отрасли растет спрос на автодоставку грузов из Китая

К концу года спрос на транспортно-логистические услуги возрастает, сообщили в Таможенно-логистической группе (ТЛГ) «Амур». Из-за огромных заторов в китайских портах и железнодорожных терминалах компании-импортеры все больше отдают предпочтение доставке автомобильным транспортом. В связи с этим ТЛГ «Амур», имея ряд преимуществ на рынке, предлагает ускоренную автодоставку грузов из Китая в Россию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офисы компании находятся на российско-китайской границе

Фото: Таможенно-логистическая группа «АМУР» Офисы компании находятся на российско-китайской границе

Фото: Таможенно-логистическая группа «АМУР»

Одно из достоинств компании в том, что ее офисы и склады расположены непосредственно на российско-китайской границе — в Благовещенске (Амурская область) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян), где находится мост через реку Амур, соединяющих оба государства, и новейший международный автомобильный пункт пропуска. На данный момент этот маршрут является одним из самых оптимальных и удобных, поскольку работает круглосуточно, а построенная с нуля инфраструктура позволяет осуществлять эффективные логистические операции с грузами любых типов, в том числе подакцизными товарами.

Руководство и коллектив компании стремятся обеспечивать надежную и эффективную логистику, помогать бизнесу преодолевать преграды и достигать новых высот. Поэтому, являясь официальным таможенным представителем, включенным в реестр ФТС России, ТЛГ «Амур» предлагает своим клиентам вместе с международной перевозкой услуги по таможенному оформлению и страхованию.

Таким образом, в лице одного надежного контрагента заказчики могут получить целый комплекс услуг: перевозки как генеральных грузов выделенными фурами напрямую с китайских фабрик, так и различных негабаритных грузов, страхование с покрытием «от всех рисков», круглосуточный спутниковый мониторинг и профессиональное таможенное оформление.

ООО «ТЛГ «АМУР» https://tlg-amur.ru/