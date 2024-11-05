Смертельное ДТП произошло в Туапсинском районе

В Туапсинском районе в ДТП погиб один человек, а другой получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, 4 ноября житель Туапсе, управляя автомобилем марки «БМВ», двигался в сторону Краснодара. На автодороге «Дон» в условиях сильного дождя водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мицубиси».

В результате столкновения 45-летняя пассажирка автомобиля «Мицубиси» скончалась на месте происшествия. Водителя японского авто, 55-летнего мужчину, госпитализировали с травмами.

«Ъ-Сочи» писал, что в ДТП на трассе Джубга — Сочи водитель иномарки сбил пешехода, который стоял на середине проезжей части вечером. Пострадавший скончался на месте.

Мария Удовик