В ДТП на трассе Джубга — Сочи погиб человек

В субботу, 26 октября, в Туапсинском районе произошла авария, в которой погиб 44-летний мужчина. Инцидент случился на автодороге Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия, сообщается в официальном Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Около 18:30 водитель автомобиля «Пежо Боксер», который ехал в сторону Сочи, допустил наезд на пешехода. Пострадавший находился на середине проезжей части в темное время суток.

По предварительным данным, на верхней одежде мужчины не было световозвращающих элементов. Пешеход скончался на месте происшествия.

«Ъ-Сочи» писал, что в мае в Хостинском районе курорта водитель фургона сбил 12-летнего велосипедиста. Сейчас уголовное дело по факту ДТП передали в суд.

Мария Удовик