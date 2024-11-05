В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара

На территории Свердловской области за последние сутки произошло 22 техногенных пожара, из них 13 возгораний было в жилом секторе, в том числе в поселках и деревнях, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в поселке Луговской в Тугулымском городском округе загорелся частный дом и надворные постройки на ул. Озерная. Площадь пожара составила 106 кв. м, огонь потушили за 43 минуты восемь человек с тремя единицами техники. В деревне Монастырка на территории Каменска-Уральского на ул. Добровольцев горели две частные бани. Пожар был ликвидирован на 248 кв. м силами 14 спасателей и пяти единиц техники. В результате возгорания один человек пострадал.

В поселке Билимбай у Первоуральска на ул. Ломоносова произошло возгорание бани и надворных построек. Его на площади 162 кв. м потушили за два часа, были задействованы четыре единицы техники и 13 человек. В поселке Кармак Тугулымского городского округа на ул. Железнодорожной на площади 200 кв.м. сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Пожар был потушен в течение трех часов, в тушении приняли участие четыре единицы техники и 12 человек.

Напомним, 2 ноября сотрудники МЧС потушили 16 техногенных пожаров, из них четыре в жилом секторе. Возгорания ликвидировали в Верхней Салде, деревне Сергулкова, поселке Ларкьково, селах Чернышова и Вновь-Юрмытское.

Ирина Пичурина