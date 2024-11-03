В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 16 пожаров за сутки
В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 16 техногенных пожаров за прошедшие сутки, из них четыре в жилом секторе, сообщили в региональном ведомстве.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В частности, возгорание было ликвидировано в садовом доме в Верхней Салде на площади 92 кв.м. В деревне Сергулкова потушена кровля надворных построек по ул. Ворошилова. В селе Чернышова пожар ликвидирован в частной пекарне.
В селе Вновь-Юрмытское по ул. Победы горели штабеля леса на открытой площадке, а в поселке Ларкьково — квартира в жилом доме. Большинство пожаров было потушено менее чем за 30 минут.