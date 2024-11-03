Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 16 пожаров за сутки

В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 16 техногенных пожаров за прошедшие сутки, из них четыре в жилом секторе, сообщили в региональном ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, возгорание было ликвидировано в садовом доме в Верхней Салде на площади 92 кв.м. В деревне Сергулкова потушена кровля надворных построек по ул. Ворошилова. В селе Чернышова пожар ликвидирован в частной пекарне.

В селе Вновь-Юрмытское по ул. Победы горели штабеля леса на открытой площадке, а в поселке Ларкьково — квартира в жилом доме. Большинство пожаров было потушено менее чем за 30 минут.

Мария Шараева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...