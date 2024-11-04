В Каменске-Уральском произошел пожар в банном комплексе, пострадал человек

В Каменске-Уральском произошел пожар в банном комплексе на площади 264 кв.м. Как сообщили в МЧС Свердловской области, в результате возгорания один человек пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

Инцидент произошел ночью 4 ноября в деревне Монастырка в районе ул. Добровольцев. «На месте работали 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Напомним, за сутки, 3 ноября сотрудники МЧС потушили 16 пожаров, из них четыре в жилом секторе.

Мария Шараева