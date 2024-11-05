Энергетики восстановили нарушенное электроснабжение жителей Ростовской области

«Россети Юг» восстановили электроснабжение всех потребителей, пострадавших от шторма в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас специалисты работают по отдельным заявкам бытовых потребителей.

Основной причиной нарушения энергоснабжения становился обрыв проводов. Чтобы устранить обрывы на ЛЭП, работы вели в круглосуточном режим с использованием световых башен.

Только накануне, 4 ноября, погода обесточила Советский, Октябрьский и Первомайский районы Ростова. А с началом ухудшения погодных условий 2 ноября «Интерфакс» сообщал об обрыве 100 проводов в Новочеркасске.

Дмитрий Ковалевский