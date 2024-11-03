Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области за сутки произошло 61 ДТП из-за непогоды

В Свердловской области за сутки произошло 61 ДТП из-за осложнения погодных условий и образования гололеда на дорогах. Как сообщили в региональной ГИБДД, наиболее сложная ситуация наблюдается в северо-западной и восточной частях области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Из-за несвоевременной обработки автодорог и непринятия мер по предотвращению заторовых ситуаций, сегодня в утренние часы осложнилось движение грузового транспорта на 276 км трассы "Пермь — Екатеринбург" в районе Бисерти», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что дорожным службам направлено требование о выведении дополнительной техники для обработки дорог противогололедными материалами. «Призываем всех участников перестроиться на зимний стиль вождения, быть крайне аккуратными», — добавили в ГИБДД.

Напомним, по данным правительства в Свердловской области, чтобы предотвратить последствия гололеда, на дорогах будут работать свыше 1200 единиц техники, контролировать состояние дорожного покрытия будут 57 комплексных постов дорожного контроля.

Мария Шараева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...