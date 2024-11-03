В Свердловской области за сутки произошло 61 ДТП из-за непогоды

В Свердловской области за сутки произошло 61 ДТП из-за осложнения погодных условий и образования гололеда на дорогах. Как сообщили в региональной ГИБДД, наиболее сложная ситуация наблюдается в северо-западной и восточной частях области.

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«Из-за несвоевременной обработки автодорог и непринятия мер по предотвращению заторовых ситуаций, сегодня в утренние часы осложнилось движение грузового транспорта на 276 км трассы "Пермь — Екатеринбург" в районе Бисерти», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что дорожным службам направлено требование о выведении дополнительной техники для обработки дорог противогололедными материалами. «Призываем всех участников перестроиться на зимний стиль вождения, быть крайне аккуратными», — добавили в ГИБДД.

Напомним, по данным правительства в Свердловской области, чтобы предотвратить последствия гололеда, на дорогах будут работать свыше 1200 единиц техники, контролировать состояние дорожного покрытия будут 57 комплексных постов дорожного контроля.

Мария Шараева