Полпред Артем Жога встретился с ветеранами спецоперации из ДНР в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел встречу с ветеранами специальной военной операции (СВО) из Донецкой народной республики (ДНР) в филиале фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге. Господин Жога напомнил, что провел на Урале ровно месяц в должности полпреда.

«Добро пожаловать к нам на Урал. Подчеркиваю, к нам. Потому что за первый месяц работы Урал стал для меня родным. Недавно я был в Тобольске и понял, что я, можно сказать, родился здесь, потому что исторически Тобольская губерния включала в себя территорию Магаданской области. Так что я местный»,— поприветствовал он делегацию из 20 человек.

Полпред обсудил с вестернами работу социальных координаторов и травматологии в ДНР. «Там же была проблема с кадрами, там по-моему два человека оставалось, которых мобилизовали, я ходатайствовал, чтобы их назад вернули, потому что придет время, тяжело будет найти специалистов, и пошли навстречу, договорились с командованием, чтобы их вернули на работу»,— сказал Артем Жога. В ответ ветераны заварили полпреда, что в регионе реконструировали реабилитационный центр, в котором стало возможно проводить сложные операции.

В конце встречи господин Жога провел фотосессию с ветеренами СВО и осмотрел оснащенеие филиала фонда «Защитники Отечества».

Напомним, экс-полпред Владимир Якушев представил Артема Жогу шести губернаторам регионов УрФО 4 октября. За месяц работы полпредом господин Жога успел посетить все субъекты округа и провести встречи с их главами. В начале ноября он провел форум «Патриоты Урала» в Верхней Пышме (Свердловская область), в ходе которого обсудил вопросы поддержки участников СВО с волонтерами и представителями бизнеса. Артем Жога выступил за увеличение поддержки добровольчества и предпринимателей со стороны государства и анонсировал создание координационного центра.

Подробнее о встрече Артема Жоги с волонтерами и представителями бизнеса — в материале «Ъ-Урал» «Приезжайте к нам на фронт, я вам покажу, как это работает».