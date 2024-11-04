4 ноября в Татарстане ожидается снег, гололед и температура до -3°

4 ноября в Татарстане прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами в республике пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Ветер будет юго-западный и южный со скоростью 6–11 м/с. Ночью местами порывы ветра достигнут 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до -6°. В дневное время температура воздуха достигнет 0...-3°. На дорогах республики местами возможна гололедица.

Сейчас Татарстан находится в тыловой части циклона «Лидия», из-за чего прогнозируются похолодание, ухудшение погодных условий и резкие колебания атмосферного давления.

Диана Соловьёва