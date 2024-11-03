3 ноября в Татарстане ожидается снег, метель и гололед

3 ноября в Татарстане прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами может пройти кратковременная метель, на некоторых участках будет гололед, возможно ухудшение видимости. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Ветер будет сильный, его порывы достигнут 15–20 м/с. Температуры ночью составили от 1 до 5°. Днем воздух немного прогреется от 2 до +1°. На дорогах местами гололедица.

Погода в Татарстане ухудшилась после прихода в республику циклона «Лидия». Из-за него в республике 31 октября прошли ливни до 6 часов. Сейчас Татарстан находится в его тыловой части, из-за чего прогнозируются резкие колебания атмосферного давления.

2 ноября из-за плохих погодных условий в МЧС Татарстана поступило 12 сообщений о падении деревьев и срыве кровель.

Диана Соловьёва