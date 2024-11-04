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В Казани прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

4 ноября 2024 года в Казани прошел общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Об этом рассказали на сайте Татарстанской митрополии.

Молитвенное шествие началось у Благовещенского собора Казанского кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре. Крестный ход возглавили митрополит Наро-Фоминский Никандр и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Казанскую икону Божией Матери внесли в Казанский кафедральный собор. После этого в соборе началось служение Божественной литургии.

Ранее стало известно, что 4 ноября в центре Казани временно перекроют движение для проведения крестного хода.

Диана Соловьёва

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