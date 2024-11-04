В Екатеринбурге прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

В Екатеринбурге прошел крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, сообщили в епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургская епархия Фото: Екатеринбургская епархия

Крестный ход начался с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. «Мы сегодня переживаем тяжелые обстоятельства. Все для фронта, все для победы. Не только материальное, но и духовное. Мы просим, Пресвятая Богородица, сохрани наш народ русский, даруй мир нашей земле», — сказал митрополит.

После литургии состоялось молебное пение у часовни Святой Екатерины, молитвенное шествие достигло Храма-на-Крови, в нем приняло участие более 3,5 тыс. человек.

Напомним, для проведения крестного хода в Екатеринбурге перекрывали движение машин на центральных улицах города.

Мария Шараева