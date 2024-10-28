В центре Екатеринбурга 4 ноября временно перекроют движение из-за Крестного хода

В Екатеринбурге в понедельник, 4 ноября, временно перекроют движение машин на нескольких участках центральных улиц. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением Крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Божественная литургия начнется в 09:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Розы Люксембург, 57). Шествие пройдет с 11:30 до 12:30, его возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В связи с этим перекроют движение на следующих участках:

ул. Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;

ул. Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;

ул. Горького, от Куйбышева до Малышева;

ул. Малышева, от Горького до Пушкина;

ул. Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

пр. Ленина, от ул. Пушкина до Толмачева;

ул. Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

ул. Царской, от Первомайской до Храма-на-Крови.

Напомним, в Орджоникидзевском районе в период с 25 октября по 2 ноября изменится маршрут троллейбуса №33. Это коснется движения от остановки «Педуниверситет» до остановки «Таганская».

Полина Хабарова