2 ноября в Татарстане из-за непогоды сорвало крышу школы и двух жилых домов

В Татарстане 2 ноября поступило 12 сообщений о падении деревьев и срыве кровель из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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В селе Крым-Сарай Бавлинского района произошел частичный срыв кровли общеобразовательной основной школы имени М.П. Панарина на общей площади 100 кв. м. Крыши сорвались на ж/д станции Акбаш Бугульминского района в частном одноэтажном двухквартирном жилом доме, где живут 5 человек (3 из них дети), и в Бугульме в пятиэтажном жилом доме на площади 49 кв.м.

Также вчера в МЧС Татарстана поступило 9 сообщений о поваленных деревьях (7 — в Бугульминском районе, 1 — в Ютазинском районе, 1 — в Буинском районе). Пострадавших нет.

Максимальные порывы ветра зафиксировали в Бугульминском районе — 23 м/с, Лениногорском и Бавлинском районах — 20 м/с.

Диана Соловьёва