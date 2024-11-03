Праздник без улиц

Масштабные политические мероприятия в Свердловской области по случаю Дня народного единства проводиться не будут. Причиной стали ограничения, связанные с введением в регионе уровня базовой готовности, и отказ большей части партий проводить публичные мероприятия. Однако многие партийцы готовятся отметить праздник в узком кругу. Эксперты завили об устаревании формата демонстраций 4 ноября и порекомендовали партиям усилить работу в социальных сетях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области в День народного единства 4 ноября «общественными объединениями не заявлены публичные мероприятия», сообщили «Ъ-Урал» в министерстве общественной безопасности региона. С октября 2022 года в области действует уровень базовой готовности, в связи с чем на территории ограничили проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий. Режим был введен после подписания президентом Владимиром Путиным указа о введении в стране военного положения. Многие партии и общественники в этой связи получили отказ в проведении мероприятий 4 ноября.

В 2004 году Владимир Путин подписал закон о праздновании Дня народного единства 4 ноября. Праздник был учрежден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября, который до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции. Праздничную дату приурочили к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что в тот момент жители России смогли объединиться, чтобы освободить страну от вторгшихся поляков.

Запретом на публичные мероприятия возмутились в КПРФ, члены которой ни разу не проводили в области акций ко Дню народного единства с момента учреждения праздника. Коммунисты планировали провести демонстрации и митинги в 107-ю годовщину Октябрьской революции 7 ноября, сообщили «Ъ-Урал» в свердловском обкоме. «Нас отправляют в гайд-парк, остался один на Уралмаше, мы в последний раз там проводили мероприятие по поводу начала Великой Отечественной войны 22 июня, но 7 ноября там не провести, нет места, чтобы всем коммунистам собраться»,— пояснили в партии.

В КПРФ добавили, что отпразднуют 7 ноября в помещениях и «узким составом» возложат цветы к памятнику Владимиру Ленину, чтобы «не попадать под нарушения о призыве на несанкционированные акции».

Координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что партия подала уведомление о проведении мероприятий по случаю праздника, однако получила отказ. «От привычного формата празднования мы отказались. И это правильно, в диалоге и взаимопонимании и есть правда, взаимное уважение»,— сказал он. Господин Каптюг добавил, что партийцы намерены провести «мероприятия иного формата». «Важно, что мы его отмечаем, находимся в кругу близких и гордимся своей великой историей»,— сказал он.

Другие политические объединений сами отказались от масштабных акций к 4 ноября. Как рассказали «Ъ-Урал» в свердловском реготделении «Единой России» (ЕР), партия решила не выступать главным организатором мероприятий в свердловских муниципалитетах, кроме Богдановича, в котором женское отделение ЕР проведет концерт. «Партийцы в муниципалитетах будут подключаться к местным праздничным мероприятиям и раздавать ленточки триколора»,— пояснили в партии.

Председатель реготделения «Яблока» Максим Петлин в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что в партии решили сделать исключение и отпраздновать 4 ноября. «Мы его не воспринимаем, но раз есть выходной день, решили собраться и посмотреть фильм "Мама, я дома"»,— сказал он. Господин Петлин пояснил, что картина посвящена матери, которая ищет сына, пропавшего на войне.

«Мы можем быть не согласными с тем, что кто-то идет на какую-то войну, но мы все равно вместе, и нужно по-человечески относиться к людям, даже если мы не разделяем их жизненный выбор»,— сказал он.

В региональных отделениях партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» отметили, что не намерены проводить открытые публичные мероприятия.

В правительстве региона заверили, что в области 4 ноября «отметят с размахом». В Екатеринбурге пройдет около 60 бесплатных выставок и концертов, игровых программ и кинопоказов, поэтических марафонов и кулинарных мастер-классов на более чем 20 площадках. Екатеринбургская митрополия планирует провести крестный ход, для которого с 11:30 до 12:30 перекроют движение на восьми участках дорог. В 2023 в нем участвовали около 2 тыс. человек.

Проведение массовых митингов и демонстраций политическими партиями в День народного единства «не трогает большую часть населения», считает директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

«С одной стороны это продолжение старых традиций ноябрьских демонстраций, и понятно, что для людей, которые помнят эти демонстрации, не выходить на улицу будет немного грустно, с другой стороны я бы не сказал, что таких большинство»,— отметил эксперт.

По словам руководителя экспертного клуба Свердловской области Анатолия Гагарина, формат ноябрьских демонстраций «изжил себя». Эксперт призвал партии сконцентрироваться на работе в социальных сетях. «Многие партии протестуют против электронного формата, однако надо использовать современные технологии. Они думают, что флагами смогут зажечь свой пенсионный электорат. Да пенсионеры по старинке голосуют за них, даже если те ничего не будут делать, они будут приходить и голосовать»,— сказал он.

Василий Алексеев