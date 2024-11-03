Лавров: саммит БРИКС в Казани показал быстро растущий авторитет объединения

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что саммит БРИКС в Казани продемонстрировал быстро растущий авторитет объединения в мире. Об этом он рассказал в интервью для международной сети TV BRICS.

«Саммит продемонстрировал быстрорастущий авторитет БРИКС и стремление все большего числа стран присоединиться к его работе», — сообщил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел рассказал, что целый ряд стран направил официальные запросы на вступление в БРИКС. Другие государства выразили интерес в становлении партнерами объединения. Категорию государства-партнера согласовали на казанском саммите БРИКС. Сергей Лавров сообщил, что пока принято решение ограничиться партнерами объединения.

Глава МИД РФ также заявил, что Казанскую декларацию получилось согласовать на основе баланса интересов. Члены БРИКС искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки, и они были найдены по всем вопросам.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран-партнеров объединения.

Диана Соловьёва