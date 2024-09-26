В метро Екатеринбурга с 1 января 2025 года введут оплату по QR-кодам

В Екатеринбургском метрополитене с 1 января 2025-года введут оплату проезда по QR-кодам. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тестирование системы уже началось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Султанова / пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Алсу Султанова / пресс-служба администрации Екатеринбурга

Оплата по QR-коду в метро сменит жетоны, которые перестанут продавать. Отмечается, что сейчас таким способом оплачивают проезд всего 10% пассажиров. В пресс-службе Екатеринбургского метрополитена уточнили , что в ноябре в рамках тестирования новой системы оплаты любой желающий сможет приобрести чек с QR-кодом в одной из касс метрополитена.

«Жетоны — это выгрузка, перенос тяжести, это дополнительная инфекция, а с QR-кодом я на кассе оплатил проезд, с билетом подошел к терминалу и прошел»,— рассказал директор метрополитена Андрей Панаиотиди. По его словам, такая система оплаты проезда в метро сейчас практикуется только в Нижнем Новгороде.

Напомним, в метро уральской столицы установили новые турникеты. Они сделаны из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла, а также оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией.

Полина Хабарова