Дорожные службы Казани перевели на круглосуточное дежурство

В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Казани перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В исполкоме отметили, что зимний сезон считается самым активным для дорожников. Техника уже полностью подготовлена к зимним работам, а новые водители-механизаторы проходят обучение на тестовых маршрутах. При необходимости дороги, мосты и путепроводы будут обрабатываться пескосоляной смесью и реагентами.

2 и 3 ноября в столице Татарстана ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ухудшение видимости и ветер до 25 м/с. Ночью возможны заморозки до 2 °C.

Анар Зейналов