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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» опубликовал снимок штормового циклона «Мартин»

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок североатлантического циклона «Мартин», который обрушился на Москву. Снимок был сделан со спутника «Метеор-М». В «Роскосмосе» добавили, что «Мартин» несет ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу. На снимке видно, что столицу полностью накрыл белый вихрь.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Циклон «Мартин» обрушился на Москву сегодня, 1 ноября. Он преодолел больше 1 тыс. км за 24 часа — от акватории Ботнического залива до Верхневолжья. Как ранее предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, из-за циклона 1 ноября в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков — 27 мм.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава центра «Фобос» Михаил Леус, в начале дня прошли небольшие дожди, местами с мокрым снегом. К середине дня осадки усилились. «Атмосферное давление будет резко падать и составит 721 мм рт. ст., что существенно ниже нормы и близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления 2001 года»,— добавил он.

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