Андрей Державин, спектакль «Без свидетелей» и кино «Время жить»

На концертных площадках Екатеринбурга выступят группы «Кино», «Самоцветы», а также Андрей Державин и группа «Сталкер» и оркестр виолончелистов RockCellos с рок-хитами. В музеях можно посетить экскурсию «Художник и власть: искусство ХХ века» и лекцию о группе «Наутилус Помпилиус». В театрах — стать зрителями спектаклей «Вне подозрения» с Павлом Майковым и Анастасией Паниной, а также постановку «Без свидетелей» с Оскаром Кучерой. А в кино — посмотреть фильм «Время жить» режиссера Джона Краули. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники группы "Кино" Юрий Каспарян (слева) и Игорь Тихомиров (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Участники группы "Кино" Юрий Каспарян (слева) и Игорь Тихомиров (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Концерты

В Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холл 2 ноября впервые после воссоединения выступит группа «Кино» с новой масштабной программой «История этого мира». Сейчас в проекте участвуют Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров. За три года после воссоединения группа «Кино» проехала с концертами от Сахалина до Калининграда. Коллектив включил в программу песни, которые еще не исполнялись на концертах. Но, конечно, прозвучат и все главные хиты: «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие. В концерте есть место для ностальгии: архивных съемок, молодых музыкантов в кадре, характерная для 1980-х стилистика. Но кроме этого присутствуют современные приемы, видео-арт, 3D-графика. Стоимость билета на концерт — от 2,1 тыс. руб.

На сцене Дворца молодежи 3 ноября выступит группа «Самоцветы». Коллектив известен по таким песням, как «Все, что в жизни есть у меня», «За того парня», «Все впереди», «Мой адрес — Советский Союз», «У нас, молодых», «Не повторяется», «Ты моя единственная», «Школьный бал», «Цветы на асфальте» и многим другим. Также музыканты представят новые песни: «Заново», «Любовь Вода» и другие. Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Андрей Державин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Певец Андрей Державин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 3 ноября состоится концерт Андрея Державина и обновленного коллектива группы «Сталкер». Исполнители известны по таким песням, как «Брат ты мне или не брат...», «Катя-Катерина, маков цвет...», «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой...», «Журавлиный крик в осеннем небе тает...», «Чужая свадьба...». Музыканты представлят концертную программу «Новое и лучшее» — все хиты легендарной группы, а также новые произведения. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Олешко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Актер Александр Олешко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 3 ноября состоится концерт «Литературные чтения. Классическая музыка», на котором выступит артист Александр Олешко со сказками Шарля Перро. Так, зрители услышат сказки «Кот в сапогах», «Красная шапочка». Для музыкального сопровождения композитор Валерия Беседина создала очаровательные иллюстрации к захватывающим историям Шарля Перро. Музыку исполнит Уральский академический филармонический оркестр. Стоимость билета — от 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 5 ноября состоится мультимедийный концерт в исполнении Nella Musica Orchestra «Миры Миядзаки». В программу вошли саундтреки таких популярных фильмов, как «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо». Для зрителей прозвучат The Sixth Station, One Summer Day, Itsumo Nando Demo, Hard Work, Tonari no Totoro, If Enveloped in Tenderness, Princess Mononoke, Castle in the Sky, Silencio de Parc Guell и другие. В составе оркестра: фортепиано, флейта, скрипки, альты, виолончели, контрабас, вокал. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.

На сцене ДКЖ 6 ноября оркестр RockCellos исполнит мировые рок-хиты на виолончелях. В программе прозвучат известные песни таких групп, как Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson, The Beatles, Michael Jackson, Depeche Mode, Europe, Deep Purple, Aerosmith и других. Стоимость билета — от 2,2 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 8 ноября выступит Concord Orchestra с симфоническим рок-шоу «Планета людей». Concord Orchestra — это первый в мире танцующий симфонический оркестр. Согласно легенде, на одной из планет много лет назад волшебники подарили людям источник добра и единения — любовь и музыку. Источник должен был принадлежать всем и приносить счастье каждому человеку на сказочной планете, но люди не смогли его уберечь. Волшебники решили вмешаться. Музыканты Concord Orchestra предстанут в образах волшебников, которые желают подарить людям искусство. В новом симфоническом рок-шоу прозвучат 20 рок-композиций. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров. Стоимость билета на концерт — от 1,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В центре фотографий «Март» с 24 октября работает выставка «Фотографии транзакции: социальная сеть скрытых лиц». Художник Лени Сморагдова известна в Екатеринбурге одним из проектов вселенной Transaction Art «Бесславные ублюдки: теплые остановки». В этот раз зрителям будут представлены 125 фотографий — имитации скриншотов из соцсети «Transaction in Selfie».В этом проекте приняли участие разные люди, в том числе известные горожане. Идея создать социальную сеть Transaction зародилась в Италии в 2016 году. В 2020 году, во время локдауна и Covid-19, когда все мы носили маски, мир Transaction Art стал реальностью. Выставка продолжит работу до 30 ноября. Стоимость полного билета — 300 руб.

В Ельцин-центре 4 ноября пройдет экскурсия «Художник и власть: искусство ХХ века». Один из главных экспонатов Музея Бориса Ельцина — картина «Свобода» Эрика Булатова о сложном понимании свободы в социальной реальности. В течение XX века художники в России размышляли об устройстве общества, о том, как искусство может создавать нового человека и новую политическую реальность. В ходе Гражданской войны большевики сделали ставку на авангардное и модернистское искусство — их агитационные плакаты выиграли у более консервативного агитационного визуального языка белого движения. Но в дальнейшем отношения советской власти и художников модернистской традиции оказались сложными: в советских модернистских зданиях висели картины в духе XIX века, а новое искусство развивалось как искусство андеграунда. В ходе экскурсии по музею участники узнают об Эль Лисицком, Иване Белокрылове, Эрике Булатове и других художниках, с произведениями которых можно познакомиться в музее, — об их искусстве и отношениях с властью. Стоимость полного билета — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 6 ноября состоится лекция культуролога Тимофея Чаплюка «Наутилус Помпилиус». Кажется, каждый в городе знает это название, слышал наверняка хотя бы один мотив и знает, что они из Свердловска. Суммарно группа существует уже 42 года, постоянно распадаясь и собираясь, меняя звучание и имидж. Но в историю и в сердца слушателей они вошли в образе нахальных и романтичных рокеров из 1980-х, показавших всей стране, что и в Свердловске могут играть рок уровня всей страны. На лекции слушатели узнают, возможно ли представить городской ландшафт без Бутусова и компании, почему Илья Кормильцев — великий русский поэт, сочинивший гимны поколения, как в становлении группы помогла Примадонна и почему Ален Делон ассоциируется теперь с творчество Наутилуса. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Данила Якушев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Данила Якушев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

На площадке Theatrum в Верхней Пышме 2 ноября покажут спектакль — классическую итальянскую комедию «Трое на качелях». По сюжету, четыре человека находятся в одной комнате, где все двери открыты, но выйти из нее для них не представляется возможным. Странности, происходящие с героями, до последнего хочется объяснить логически. Но чем дольше они там находятся, тем им сложнее оставаться спокойными. Стоимость билета на спектакль — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сказка с оркестром "Серебряное копытце"

Фото: Свердловская государственная детская филармония Сказка с оркестром "Серебряное копытце"

Фото: Свердловская государственная детская филармония

В Свердловской государственной детской филармонии 4 ноября покажут сказку с оркестром «Серебряное копытце». Концерт посвящен большому юбилею — 145-летию Павла Бажова. Его герои добрые, талантливые, трудолюбивые. Они легко находят путь к сердцу каждого. Их образы оживут под руками художника Андрея Казанцева, работающего в жанре песочной анимации. Музыкальная составляющая спектакля наполнена произведениями уральских авторов: Бызова, Щекалева, Весняка. Стоимость билета — от 500 руб.

В Екатеринбурге, во Дворце молодежи, 4 ноября представят спектакль-детектив «Вне подозрения». Главная героиня, красивая и богатая женщина, оказывается втянутой в событие, когда случайное убийство ставит под вопрос ее жизнь. Ища ответы, она сталкивается с тайнами, подозрениями и неожиданными союзниками. Ключевыми для постановки становятся вопросы верности, предательства и любви. В ролях: Павел Майков, Данила Якушев, Анастасия Панина, Владимир Жеребцов и Виталий Кудрявцев. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

На театральной платформе «В Центре» 5 и 6 ноября покажут новый спектакль «Черные скоморохи». Урал славится тем, что это граница двух миров, соприкосновение Европы и Азии, древнейшие горы, аномальные места, густые леса, величественные реки и удивительные люди. В конце времен, когда никаких загадок уже не останется, сверхразум будет ломать голову над тайнами Урала: кто мы? Откуда? А черные скоморохи в смоделированной реальности с помощью музыки попробуют объяснить, что это за таинственный уральский дух. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Коляда-театре 6 ноября покажут моноспектакль «Долорес Клейборн» по триллеру Стивена Кинга. В этом произведении почти нет присущей Кингу мистики: это история обыкновенной женщины, которая вынуждена искать выход из ужасных ситуаций. Роман написан в жанре монолога, что и послужило отправной точкой для создания спектакля. Все, что развернется перед глазами зрителя — жизнь Долорес от молодости до старости, — это ее воспоминания и мучительные попытки понять, верно ли она поступала. «Вся жизнь человеческая состоит из того, чтобы делать выбор, да вовремя уплачивать по счетам...» — эта фраза Долорес наиболее точно передает суть проблемы, которую решают создатели спектакля. Стоит отметить, что спектакль в Коляда-театре — это единственное сценическое воплощение произведения Стивена Кинга в России. В роли Долорес Клейборн — Вера Цвиткис. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер, телеведущий Оскар Кучера

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Актер, телеведущий Оскар Кучера

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В Дворце молодежи 8 ноября покажут спектакль «Без свидетелей» режиссера Артема Каграманяна. Это интересная история о шоу-бизнесе и медийности, личной ответственности и «скелетах в шкафу», которые в конкретном случае даже не спрятаны. Богатый и известный телеведущий, который спешил домой после очередного эфира, сбил двух пешеходов, неожиданно появившихся на дороге. Второй герой — мошенник, хитрый и не единожды битый жизнью. А третий исполняет роль провокатора ситуации, внешность и поведение которого в буквальном смысле слова будут «бесить» всех. Итогом истории станет мистическая развязка, которая перевернет все «с ног на голову» и не оставит зрителей равнодушными. В ролях: Оскар Кучера, Александр Лойе и Евгений Тихомиров. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 31 октября по 8 ноября проходит показ фильма Джона Краули «Время жить» на английском языке с русскими субтитрами. По сюжету, целеустремленная Альмут всю жизнь мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас никак не оправится от недавнего развода. Случайное столкновение изменило их жизни навсегда — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознает ценность каждого отведенного момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря. Стоимость билета — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева