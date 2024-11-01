В Йошкар-Оле открыли Марий парк за 74 млн рублей

В столице Марий Эл торжественно открыли Марий парк, оформленный в национальном стиле. Новое общественное пространство создано по проекту «Формирование комфортной городской среды» и приурочено к Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Марий парк построили в два этапа, на что выделено более 74 млн рублей. Парк стал местом, где будут проводиться национальные праздники и культурные мероприятия. На территории размещены площадки для творчества, зона для отдыха, детская игровая площадка и деревянные скульптуры марийских мифологических персонажей.

На открытии парка присутствовали глава Марий Эл Юрий Зайцев, представители правительства и сенаторы от республики. Юрий Зайцев выразил уверенность, что парк станет центром притяжения для жителей и гостей, где можно будет познакомиться с марийской культурой и традициями.

Анар Зейналов